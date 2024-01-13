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İzmit Belediyesi Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu

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İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi'nde Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurarak bölge halkının mağduriyetini giderdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçen hafta Tavşantepe Mahalle sakinleri ile buluşmuş ve taleplerini dinlemişti. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına harekete geçen İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu.

Geçen hafta Tavşantepe Ulu Camii cemaatiyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, taleplere hızlıca karşılık verdi. Bölge sakinlerinin Şehir Hastanesine ulaşmak için kullandığı toprak yolda iyileştirme çalışması yapan İzmit Belediyesi, son olarak aydınlatma sorununu da ortadan kaldırdı.

Daha önce de elektrik altyapı hattının olmadığı birçok noktayı güneş enerjisi ile aydınlatan İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne giden karanlık yolu da aydınlatarak bölge halkının mağduriyetini giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla güneş enerjili aydınlatma direklerinin montajı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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