İzmit Belediyesi'nin Sıla Sokak'taki Parkı Hizmete Açılıyor İzmit’te Turgut Mahallesi Sıla Sokak’ta yurttaşların talebi üzerine tamamlanan ve Şehit Hava Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin adının verildiği park, yarın saat 11:00’de yapılacak tören ile hizmete açılıyor. İzmit'te Turgut Mahallesi Sıla Sokak'ta yurttaşların talebi üzerine tamamlanan ve Şehit Hava Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi'nin adının verildiği park, yarın saat 11: 00'de yapılacak tören ile hizmete açılıyor. Parkın yapımı için Sıla Sokak'ta çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve bölge sakinlerinin park yapılmasını istediği alanda eğimin fazla olmasına karşın parkı tamamladı. ŞEHİT KADİR HASAN TANRIVERDİ'NİN İSMİ YAŞATILACAK Çalışmalar sonucunda oluşturulan park alanına oyun grupları ve bölge sakinlerinin vakit geçirebilecekleri oturma alanları yerleştirildi. Parka, Şehit Hv. Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi'nin ismi verildi. Parkın açılışı, yarın saat 11: 00'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katılımıyla yapılacak. ANKA / Yerel Hasan Tanrıverdi Kocaeli Yerel Haberler

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