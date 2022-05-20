İzmit Belediyesi'nden İkinci 'Çınar Çocuk Evi' Projesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüysüzler Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Çınar Çocuk Evi'nin ikincisinde incelemelerde bulundu.

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nin ikincisini Tüysüzler Mahallesi'nde hayata geçiriyor. Yaklaşık 580 metrekarelik iki katlı Tüysüzler Mahalle Konağı'nın mevcut halinin güncellenerek bölge halkına kazandırılacağı projede çalışmalar devam ediyor.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Resmi tatillerde de sahadan ayrılmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Proje ekibinden bilgi alan Hürriyet, hayata geçirilecek olan Çınar Çocuk Evi'nin bölgeye değer katacağını ifade etti.