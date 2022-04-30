İzmit Belediyesi Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Servis Kaldıracak - Haberler

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İzmit Belediyesi Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Servis Kaldıracak

ANKA - Merve Sabcioğlu - Yerel
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İzmit Belediyesi Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Servis Kaldıracak

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek.

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek.

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek. 1 Mayıs arife günü Kent Mezarlığı, Asri Mezarlık ve Bağçeşme Mezarlığı'na servis kaldırılacak. Kent Mezarlığı için saat 10.00, 12.30 ve 15.00'de Şirintepe'den, Bağçeşme Mezarlığı için saat 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00'da Cumhuriyet Parkı'ndan servis kalkacak.

ASRİ MEZARLIĞA İKİ AYRI NOKTADAN SERVİS KALKACAK

Asri Mezarlık'ta kabristan ziyareti gerçekleştirecek vatandaşlar için iki ayrı noktadan servis kaldırılacak. Saat 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00'da Yuvam Akarca Mopaş önünden ve Şirintepe otoban köprüsü altından ücretsiz servis kalkacak.

ANKA / Merve Sabcioğlu - Yerel

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