İzmit Belediyesi, Kadın Muhtarların Anneler Günü'nü Kutladı - Haberler

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İzmit Belediyesi, Kadın Muhtarların Anneler Günü'nü Kutladı

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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İzmit Belediyesi, Kadın Muhtarların Anneler Günü'nü Kutladı

İzmit Belediyesi, Anneler Günü kapsamında İzmit’teki kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.

İzmit Belediyesi, Anneler Günü kapsamında İzmit'teki kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Anneler Günü'nde İzmit'teki kadın muhtarları unutmadı. Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Fatma Keskin, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar ziyaret eden İzmit Belediyesi ekipleri, muhtarlara karanfil ve hediyeler vererek günlerini kutladı.

ANNE SICAKLIĞI

Muhtarların mahallelerdeki öneminin ve anlamının vurgulandığı ziyarette Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerini bir anne sıcaklığı ve sahiplenmesiyle yöneten muhtarlara teşekkür etti. Kadın muhtarlar da bu ince davranışlarından ötürü İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sundu.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Halkla İlişkiler, Anneler Günü, Cumhuriyet, Kocaeli, Yerel, Haberler

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