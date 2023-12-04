İzmit Belediyesi Engelliler Günü'nde tramvay yolculuğu düzenledi

İzmit Belediyesi, Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliklerine engelli bireylerin tramvay yolculuğuyla başladı. Ellerinde farkındalık mesajı içeren dövizler bulunan özel bireyler yol boyunca vatandaşlarla sohbet ederek, Engelliler Günü ile ilgili görüşlerini dinledi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde engelli çocuklar için tramvay yolculuğu düzenlendi. Engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarına uyumluluğu ve vatandaşlarda bu konudaki bilinci artırmaya yönelik olarak yapılan etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde yürüyen öğrenciler Yahya Kaptan Durağından tramvaya bindi. Kuruçeşme durağına kadar Kısa Mola Merkezi ve YADEV öğrencileri de yolculuğa dahil oldu. Ellerinde farkındalık mesajı içeren dövizler bulunan özel gereksinimli çocuklar yol boyunca vatandaşlarla sohbet ederek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili görüşlerini dinledi. Yolculuk yapan vatandaşlar bu anlamlı etkinlikten dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Yolculuğun sonunda Başkan Hürriyet, engelli bireyler ve aileleri İzmit Belediye Meydanı'na yürüdü.

Farkındalık oluşturmak için yollara düştüklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Onların kent yaşamındaki hayatlarını kolaylaştırmak üzere farkındalıkları yükseltmek ve sosyalleşmeleri adına birlikte tramvay yolculuğu yapıyoruz. Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde faydalanan öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte yola çıktık. Özel bireylerin yaşam becerilerini geliştirmek üzere faaliyet gösteren Yaşama Destek Evi'mizin öğrenci ve ailelerini ile Kısa Mola Merkezi'mizden faydalanan öğrencilerimizi de duraklardan alacağız. Tüm gün boyunca farkındalık etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - KOCAELİ