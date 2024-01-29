İzmit Belediyesi Çocuklara Yarıyıl Tatilinde Etkinlikler Düzenliyor

İzmit Belediyesi yarıyıl tatilinde çocukları yalnız bırakmıyor. İzmit Belediyesi her yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği birbirinden renkli etkinliklere bu sene de devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Bu yarıyıl tatilinde de düzenlenen Çocuk Festivali yoğun ilgiyle sürüyor. Çocukların eğlenerek vakit geçirdiği seramik boyama atölyesi bugün Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Mor Yerleşke'de devam etti.

KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİLER

Gerçekleşen atölye çalışması çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar keyifli zaman geçirirken, kendi elleriyle boyadıkları seramikleri evlerine götürmenin mutluluğunu yaşadılar. Veliler de bu güzel programı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.