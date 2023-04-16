İzmit Belediyesi Ambarcı Tepebaşı Camii Yarın Açılıyor

İzmit Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Ambarcı Tepebaşı Camii yarın açılıyor.

İzmit Belediyesi'nin yapımını üstlendiği ve Ambarcı Mahallesi'ne kazandırdığı Tepebaşı Camii'nde sürdürülen çalışmalar tamamlandı. 337 metrekare kapalı, toplamda 415 metrekare alanda yapılan Ambarcı Tepebaşı Camii, yarın Kadir Gecesi'nde düzenlenecek halk iftarı programıyla hizmete sunulacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm vatandaşları Ambarcı Mahallesi'ndeki halk iftarına davet etti. Başkan Hürriyet, Kadir Gecesi'nde hizmete girecek olan caminin resmi açılış organizasyonunun daha sonra yapılacağını belirtti.