İzmit Belediye Başkanı Hürriyet İmza Günü Düzenleyen Yazarları Ziyaret Etti

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Soydan İş Merkezi'nde imza günü düzenleyen yazarları ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 12 Yazar, 12 Kitap İmza Günü etkinliğinde kentlilerle buluşan yazarları ziyaret etti. Başkan Hürriyet, Soydan İş Merkezi'nin zemin katında stant kurarak kitaplarını kitapseverlerle buluşturan yazarlara edebi yaşamlarında başarılar diledi.

YAZARLARLA SOHBET ETTİ

Seydi Çelik, Erdem Arcan, Yavuz Ulugün, Sevcan Tamer, Akın Yazıcı, Nilda Uluğ, Ruhan Odabaş, Ömer Akın, Taylan Katak, Mevlüt Soysal, Ergün Demir ve Vural Atılgan ile bir araya gelen Başkan Hürriyet yazarlarla bir süre sohbet etti. Hürriyet, kitapların daha fazla okuyucu kitlesine ulaştırılması adına yazarlara destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi