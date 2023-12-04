İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verildiği iddiası incelendi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili olarak yeğenine belediyeden ihalesiz iş verildiği iddiasına inceleme yapan müfettiş tarafından cevap geldi. Müfettiş ikili arasında kan bağı bulunmadığını belirledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verdiği iddiası, inceleme yapan müfettiş tarafından sonuca ulaştı. İzmit Belediyesinde inceleme yapan müfettişlerin raporuna göre ismi geçen kişinin Başkan Hürriyet'in yeğeni olmadığı ifade edildi. İddiayı araştıran müfettişler, arada bir akrabalık bağının bulunmadığını belirledi.

Aynı kişinin AK Partili Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın başkanlığındaki İzmit Belediyesi ile iş yaptığı da tespit edildi. - KOCAELİ