İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs Kutlamalarına Katıldı - Haberler

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs Kutlamalarına Katıldı

ANKA - Melis Yıldırım - Yerel
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs Kutlamalarına Katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs kutlamalarına katılarak işçilerin bayramını kutladı. Başkan Hürriyet, sendika temsilcileri ve işçilerle birlikte Anıt Park’a yürüdü.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs kutlamalarına katılarak işçilerin bayramını kutladı. Başkan Hürriyet, sendika temsilcileri ve işçilerle birlikte Anıt Park'a yürüdü.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan kutlamalarda işçilere eşlik etti. 1 Mayıs komitesi ise İzmit Belediyesi emekçilerine teşekkür etti. Miting öncesi Doğu Kışla Parkı'nda işçilerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, tüm işçileri tek tek selamlayarak bayramlarını kutladı ve sendika temsilcileri ve işçilerle birlikte Anıt Park'a yürüdü.

ANKA / Melis Yıldırım - Yerel

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