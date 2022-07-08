İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Torun, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı - Haberler

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İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Torun, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

ANKA - Yerel
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İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Torun, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler şantiyelerini ziyaret ederek çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler şantiyelerini ziyaret ederek çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Torun, Kurban Bayramı arifesinde şantiyeleri ziyaret ederek emekçilerin bayramını kutladı. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü Tepeköy şantiyesine giden Emirşah Torun, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve çalışanlarla bayramlaştı.

Emirşah Torun'un bir sonraki durağı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşilova şantiyesi oldu. Burada Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar ve müdürlük personelinin bayramını kutlayan Torun, İzmit Belediyesi ailesinin hep birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmesi dileğinde bulundu.

ANKA / Yerel

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