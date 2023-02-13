İzmirli İş İnsanı Selçuk Yaşar Son Yolculuğuna Uğurlandı Yerel Haberler İzmir’de önceki gün hayatını kaybeden Yaşar Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar, Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. İzmir'de önceki gün hayatını kaybeden Yaşar Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzmirli iş insanı, Yaşar Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı 98 yaşındaki Selçuk Yaşar için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Selçuk Yaşar'ın kızı Feyhan Yaşar ile İdil Yiğitbaşı ve eşi Ahmet Yiğitbaşı'nın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Soyer, Yaşar ailesine başsağlığı diledi. Selçuk Yaşar, cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: ANKA / Yerel Yaşar Holding Selçuk Yaşar İzmir Yerel Haberler

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