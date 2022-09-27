İzmir yerel: Karabağlar'da Kadınlardan Spor Kurslarına Yoğun İlgi Yerel Haberler İzmir haberleri: Karabağlar Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı aerobik, zumba ve pilates kursları yoğun ilgi görüyor. Belediyeye bağlı spor salonu ve tesislerde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde spor yaparak sağlıklı kalıyor. Karabağlar Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı aerobik, zumba ve pilates kursları yoğun ilgi görüyor. Belediyeye bağlı spor salonu ve tesislerde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde spor yaparak sağlıklı kalıyor. Esentepe'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Spor Merkezi, Yeşilyurt İhsan Alyanak Spor Salonu, Bahçelievler Uğur Mumcu Spor Merkezi, Devrim Mahallesi Spor Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Spor Merkezi, Bozyaka Pazaryeri Altı Spor Salonu, Basın Sitesi (tenis) ve Cennnetçeşme Semt Merkezi'ndeki kurslar, haftanın 5 günü belirli saatler arasında devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu Spor Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışma sonrası kursiyer kadınların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Selvitopu, Karabağlar'da sporun gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Olanaklarımız ölçüsünde bu merkezlerin sayısını artırmaya devam edeceğiz. 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak temel amacımız" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Esentepe Tenis Yerel Haberler

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