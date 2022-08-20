İzmir yerel: Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Çalıkuşu Semt Merkezi İnşaatını İnceledi

İzmir habere göre Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerine hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'nin inşaatını denetleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaatı son hızla devam eden binada ayrıntılı inceleme yapan Başkan Selvitopu, bu mahallelerdeki vatandaşların merkezin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerine hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'nin inşaatını denetleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaatı son hızla devam eden binada ayrıntılı inceleme yapan Başkan Selvitopu, bu mahallelerdeki vatandaşların merkezin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Göreve geldiğinde 4 olan semt merkezi sayısını 17'ye çıkardıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, hedeflerinin 58 mahalleye de semt merkezi kazandırmak olduğunu vurguladı.

Özellikle sosyal ve ekonomik koşullar nedeniyle evlerinden çıkamayan kadınların bu merkezleri yoğun olarak kullandıklarını dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bu noktayı çok önemsiyoruz. Semt merkezlerimiz aracılığıyla onları da yaşamın içine katmaya çalışıyoruz. Düzenlenen kurslardan yararlanan kadınlarımız, bize olumlu dönüş yapıyorlar, teşekkürlerini iletiyorlar. Bu nedenle gücümüz ölçeğinde yeni merkezler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

750 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak 2 katlı merkezin bodrum bölümünde taziye salonu, zemin katında idari birimler ve kurs salonu, 1. katında 3 derslik, en üst katında da seminer salonu, 1 derslik ve teras bölümü yer alacak. Bina inşaatı biter bitmez, semt merkezinin inşa edildiği park elden geçirilecek. Yeşil doku güçlendirilecek, çocuklar için modern oyun alanları yapılacak.