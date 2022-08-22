İzmir yerel haberleri... Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri Sürüyor

İzmir haberleri: Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi Söyleşileri’nin bu haftaki konukları, Hasan Yükselir, Melike İlgün ve Ümit Çırak oldu. Çiğdem Akdemir moderatörlüğünde KRT TV’den canlı yayınlanan etkinlikte bu kez, “Atatürk’ün vizyonu 2. yüzyıla ulaştı mı” sorusuna yanıt arandı.

Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi Söyleşileri'nin bu haftaki konukları, Hasan Yükselir, Melike İlgün ve Ümit Çırak oldu. Çiğdem Akdemir moderatörlüğünde KRT TV'den canlı yayınlanan etkinlikte bu kez, "Atatürk'ün vizyonu 2. yüzyıla ulaştı mı" sorusuna yanıt arandı.

Söyleşinin açılış konuşmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Atatürk'ün vizyonunun ne kadar geniş olduğunun altını çizerek, "Atatürk'ün sanattan siyasete, bilimden ekonomiye kadar her türlü konuda geniş bir vizyonu vardı. Ülkesi için şeriattan, gericilikten ve cehaletten uzak bir vizyon yaratma çabası ile mücadele etti ve bunu başardı. Cumhuriyet, Atatürk'ün bu vizyonu için verdiği mücadelenin sonucudur. Atatürk'ün laik değerleri, yıkılmayan bir duvardır" diye konuştu.

"OKUYAN DEĞİL İZLEYEN BİR TOPLUM İSTENİYOR"

Yazar Melike İlgün ise dijital dünyanın okuyucu kitlesi üzerindeki etkisini anlattı. Okuyan, düşünen değil izleyen bir toplum yaratmak istenildiğini vurgulayan İlgün "Konsantrasyon süresi kısalmış durumda. İyi bir yazar olmak için önce iyi bir okur olmak lazım" dedi.

Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri'nin diğer konuğu oyuncu Ümit Çırak, pandeminin yeni bir model olarak sanat dünyasında heyecan yaratan küçük tiyatroların işlerini baltaladığını belirterek, sanat dünyasında üretim sisteminin başarılı olması için önce toplumun nabzının iyi tutulması gerektiğini söyledi.

Müzisyen Hasan Yükseler ise müzik endüstrisinin güvensiz bir alan olduğunu söylerken "Ne yazık ki sanat dünyasında da hep batının etkisi altında kalıyoruz. Oysa kültürümüz o kadar zengin ki artık kendi kültürümüzü batıya anlatmamız lazım" dedi.