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İzmir yerel haberleri... Kardeş Türküler'den Güzelbahçe'de Barış Rüzgarı

Yerel Haberler

İzmir yerel haberine göre Güzelbahçe Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde Kardeş Türküler sahne aldı.

Güzelbahçe Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Kardeş Türküler sahne aldı.

Güzelbahçe Belediyesi'nin düzenlediği Kardeş Türküler Konseri, ilçe halkından büyük ilgi gördü. Grup, çeşitli dillerde toplam 12 türkü seslendirdi.

Halkların kardeşliği tanımını müzikle buluşturduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, şöyle konuştu:

"Anadolu coğrafyasının tüm halklarının ezgilerini, orijinalliğini bozmadan kendi dillerinde, kültürlerinde söyleyen Kardeş Türküler bu gece bizleri mest etti. Halkların kardeşliği söylemiyle yola çıkmış, her dilden, her ezgiden kalplerimize dokunan türkülerle hem coşturdu hem hüzünlendirdi. Barışın, kardeşliğin hep birlikte bir arada olmanın değerini, söylemiş oldukları ezgilerde buluşturan Kardeş Türküler bir Anadolu mozaiği. Kadim Anadolu halkları bu coğrafya da yaşamış, dillerini, kültürlerini ve ezgilerini bu coğrafya için söylemişler. Kardeş Türküler'de bu ezgileri bizlerle buluşturarak, bizlere adeta Anadolu ezgileriyle gezi düzenlediler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış, söyleminin bizler için önemi çok büyük. Artık savaşlar olmasın, herkes barış içinde kardeşçe yaşayabilsin. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü'müz kutlu olsun."

Başkan İnce, Kardeş Türküler ekibine çiçek taktim ederek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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