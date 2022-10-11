İzmir yerel haberleri... İzmir Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Beşinci Etap İçin İmzalar Atıldı

İzmir haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yaklaşık 560 bağımsız birimi kapsayan beşinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yaklaşık 560 bağımsız birimi kapsayan beşinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.

Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda beşinci etap inşaat çalışmalarını başlatacak imzalar atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile beşinci etabın yapım ihalesini kazanan Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. & Erensan İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklığı yöneticilerinin katıldığı imza töreni Egemenlik Evi'nde yapıldı.

3 BİN 250 KONUT VE 338 İŞYERİ OLACAK

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplam 3 bin 520 konut ve 338 işyeri inşa edilecek. Alanda 4 bin 200 metrekaresi kapalı iki katlı yeni pazar alanı, yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanı, 3 bin 500 metrekaresi kapalı spor tesisi ve sosyal alanlar yapılacak. 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı da kazandırılacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü etapta bin 134 konut, 74 işyeri için yapım çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi birinci etapta 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim etmişti. 560 bağımsız birimi kapsayan beşinci etabın kura çekimi 8 Haziran'da yapılmış, yurttaşların güvenle oturacakları konforlu konutlar noter huzurunda belirlenmişti.