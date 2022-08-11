İzmir yerel haberleri: Gaziemir Belediyesi'nin Film Gösteriminde Bergen Filmine Yoğun İlgi İzmir habere göre Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında gösterimi yapılan Bergen filmi, yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında gösterimi yapılan Bergen filmi, yurttaşlar tarafından ilgi gördü. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yaz aylarında düzenlenen Açık Hava Film Gösterimleri sanatçı Bergen'in hikayesinin anlatıldığı Bergen filmi, Gaziemirli seyirciyle buluştu.Festival Alanı'nda düzenlenen film gösterimine özellikle kadınlar olmak üzere vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediyenin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında her hafta farklı bir film izleyicinin beğenisine sunuluyor. Etkinlik kapsamında çocuk filmi Sonic, 17 Ağustos Çarşamba günü Fatih Mahallesi Şehit Er Umut Çiftçi Parkı'nda saat 21.00'de çocuklarla buluşacak. 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Festival Alanı'nda "Şampiyon" filminin gösterimi yapılacak. ANKA / Yerel Gaziemir Belediyesi Bergen Yerel Haberler

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