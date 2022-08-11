Haber : İzmir yerel haberleri: Gaziemir Belediyesi'nin Film Gösteriminde Bergen Filmine Yoğun İlgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir yerel haberleri: Gaziemir Belediyesi'nin Film Gösteriminde Bergen Filmine Yoğun İlgi

 - Güncelleme:
İzmir yerel haberleri: Gaziemir Belediyesi'nin Film Gösteriminde Bergen Filmine Yoğun İlgi

İzmir habere göre Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında gösterimi yapılan Bergen filmi, yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında gösterimi yapılan Bergen filmi, yurttaşlar tarafından ilgi gördü.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yaz aylarında düzenlenen Açık Hava Film Gösterimleri sanatçı Bergen'in hikayesinin anlatıldığı Bergen filmi, Gaziemirli seyirciyle buluştu.Festival Alanı'nda düzenlenen film gösterimine özellikle kadınlar olmak üzere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediyenin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında her hafta farklı bir film izleyicinin beğenisine sunuluyor. Etkinlik kapsamında çocuk filmi Sonic, 17 Ağustos Çarşamba günü Fatih Mahallesi Şehit Er Umut Çiftçi Parkı'nda saat 21.00'de çocuklarla buluşacak. 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Festival Alanı'nda "Şampiyon" filminin gösterimi yapılacak.

ANKA / Yerel

Gaziemir Belediyesi Bergen Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title