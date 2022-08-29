İzmir yerel haberi... Torbalı'da Börülce Festivali

İzmir haberleri... Torbalı Belediyesi, ilçenin önemli tarım ürünlerini ve kırsal merkezlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki hafta önce Çapak Mahallesi’nde Bardacık İnciri Festivali düzenleyen belediye, dün de Karakızlar Mahallesi’nde Börülce Festivali düzenledi.

Torbalı Belediyesi, ilçenin önemli tarım ürünlerini ve kırsal merkezlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki hafta önce Çapak Mahallesi'nde Bardacık İnciri Festivali düzenleyen belediye, dün de Karakızlar Mahallesi'nde Börülce Festivali düzenledi.

Karakızlar'da yetişen ve köylünün önemli geçim kaynaklarından olan börülceyi ve Karakızlar'ı tanıtmak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Börülce Festivali'ne, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balci, eski CHP İzmir milletvekili Musa Çam, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve on binlerce kişi katıldı.

Gün boyu etkinliklerin gerçekleştiği, alışverişlerin sürdüğü festivalin sonunda düzenlenen konserler ile katılımcılar keyifli saatler geçirdi.

Torbalı'ya ilk defa geldiğini, doğasına hayran kaldığını ve bu bölgede yetişen ürünler için bu festivallerin çok önemli yer tuttuğunu belirten sanatçı Tuğçe Tayfur, "Burada olmaktan ve festivalde sizlere şarkı söylemekten dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanı Mithat Tekin'e üreticinin, köylünün ve sanatçının yanında olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Tayfur'un konseri sırasında Torbalı'da yaşayan SMA hastası Azra Güngör de sahneye çıkarılarak devam eden yardım kampanyası için destek çağrısında bulunuldu. Torbalı Belediyesi tarafından Azra için özel bir stant yeri ayrılırken, belediyenin gerçekleştireceği tüm etkinliklerde Azra için özel stantlar kurulacağı belirtildi.

BAŞKAN TEKİN'DEN KURTULUŞ ŞENLİKLERİNE DAVET

Gün boyu tezgahları gezip üreticilerle yakından ilgilenen ve yine katılımcıları karşılayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Torbalı'da yetişen ürünlerimizi ve güzel köylerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünü kendimize ilke edindik. Bu ilke doğrultusunda emeğe, üretime, üreticiye sahip çıkarak düzenlediğimiz Karakızlar Börülce Festivalimizde üreticilerimizin alın terini tanıttık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta kurtuluş şenliklerimiz gerçekleşecek. Dolu dolu bir program hazırladık. Tüm İzmir'i Kurtuluş Şenlikleri'mize bekliyoruz" dedi.