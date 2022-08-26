İzmir yerel haberi: Seferihisar'daki Söyleşiler İlgi Gördü

İzmir yerel haberi... Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği “Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı” söyleşilerinde bu hafta “İlk Yüzyılda Büyük Taarruz ve Mavi Vatan Jeopolitiği” tartışıldı. E. Tümamiral Cem Gürdeniz, Dr. Volkan Özdemir ve gazeteci Hasan Erel’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Sığacık Kaleiçi’nde yapıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Çiğdem Akdemir’in yaptığı söyleşi büyük ilgi görürken konuklar Türkiye’nin geçmişten günümüze jeopolitik durumunu tartıştı.

Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı" söyleşilerinde bu hafta "İlk Yüzyılda Büyük Taarruz ve Mavi Vatan Jeopolitiği" tartışıldı. E. Tümamiral Cem Gürdeniz, Dr. Volkan Özdemir ve gazeteci Hasan Erel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Sığacık Kaleiçi'nde yapıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Çiğdem Akdemir'in yaptığı söyleşi büyük ilgi görürken konuklar Türkiye'nin geçmişten günümüze jeopolitik durumunu tartıştı.

Türkiye'nin dört bir tarafında deniz yetki alanlarını ve bu alanların önemini vurgulayan "Mavi vatan" kavramını gündeme taşıyan E. Tümamiral Cem Gürdeniz, söyleşide açık ve net mesajlar verdi. "Artık Türkler denize çıktı geri dönmeyecek. Türk dünyası adına daha da ileri gidecek" diyen Tümamiral Gürdeniz, tarihte de Türklerin Anadolu yarımadasına itilmeye çalışıldığını söyledi.

"TÜRKİYE TAMPON DEVLET DEĞİL"

Türkiye'nin denizlerdeki gücünün önemini de vurgulayan E. Tümamiral Cem Gürdeniz, tarihte Lloyd George'un isteğinin Türkleri Orta Asya'ya ve Asya steplerine geri göndermek olduğunu ama nasıl hezimete uğradığını anlattı.

Atatürk'ün 1 Eylül'de verdiği "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz" emri ile Türklerin yazdığı destanı örneklerle paylaşan Gürdeniz, "Biz denize aitiz. Anadolu deniz medeniyetleri üretmiştir. Oğuz Türklerinin kurduğu son medeniyet işgale en büyük yanıtı vermiştir. Yunanistan'ın en büyük hatasını bugün de denizlerdeki tavrı ile tekrarlıyor" dedi.1946'dan sonra Türkiye'nin tekrar tampon devlet yapıldığının altını çizen Gürdeniz "Türkiye'nin 21. yüzyılda artık ben tampon devleti değilim. Türk dünyasının bağımsız, denizlere engelsiz çıkan bir yarımada olarak deniz ve denizci devletiyim deme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Sevr haritasının halen gündemde olmasının kabul edilir bir tutum olmadığını vurgulayan E. Tümamiral Cem Gürdeniz, "Türkiye'yi kıtaya iten, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e erişimini engelleyen, Yunanistan'ın 12 milini kabul eden, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'ın ekonomik bölgesi olduğunu savunan rezil bir harita var. Bu haritaya karşı mavi vatan bir manifestodur. Artık Türkler 21. Yüzyılda denize çıktı geri dönmeyecek. Türk dünyası adına daha da ileri gidecek" diye konuştu.

Dr. Volkan Özdemir ise Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada insanlık tarihi açısından önemini, yurtdışında Atatürk'ü nasıl gördüklerini araştırdığını belirterek, "Dışardan bakmakla içeriden yaşamak farklı. Atatürk'ü dünya tarihinde önemli kılan özellik mazlum devletler için Atatürk'ün bağımsızlık savaşlarının öncüsü olmasıdır" dedi.