İzmir yerel haberi: Konak'ta Tarih Gezileri Başlıyor

İzmir Konak Belediyesi tarafından kent tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "Tarih Gezileri", 8 Eylül 2022 Perşembe Günü başlıyor.

Konak Belediyesi'nin kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik yürüttüğü projeler kapsamında yer alan "Kent Tarihi Gezileri" yeniden başlıyor. Açık hava müzesi niteliğindeki Basmane ve Kadifekale bölgelerinde uzmanlar eşliğinde yapılan gezilerde İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı, Aziz Vukolos Kilisesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, Kumrulu Mescit, Altınpark Arkeolojik Alanı, Radyo ve Demokrasi Müzesi, Oteller Sokağı, Sadık Bey Oteli (Latife Hanım'ın doğduğu ev), Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi, Kadın Müzesi, Cihan Palas (Emniyet Oteli), Kıllıoğlu Hamamı, Hatuniye Meydanı ve Camii, Müftü Rahmetullah'ın Evi, Dönertaş Sebili, 1298 Sokak üzerindeki Türk Evi, Emir Sultan Türbesi ve Külliyesi, İsmail İplikçi Dede Türbesi, Bayramyeri, Namazgah Camii, Namazgah Hamamı, Lüks Hamam ( Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde geçen), Kortijolar-Aile evleri ziyaret ediliyor.

ÜCRETSİZ KAYIT YAPILIYOR

İzmirliler tarafından yoğun ilgi gören ve bu nedenle haftada iki gün olarak gerçekleştirilen kent tarihi gezileri ücretsiz olarak yapılıyor. Katılımcı sayısının 25 kişi ile sınırlı olan ve gördüğü yoğun ilgi üzerine eylül ayı tamamen dolan tarih gezileri, sezon boyunca devam edecek. Kent Tarihi Gezileri hakkında ayrıntı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Konak Belediyesi'nin 484 53 00 (dahili 2907) telefon numarasından Kent Tarihi Birimi'ne ulaşılabileceği belirtildi.