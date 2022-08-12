İzmir yerel haberi: Karabağlar'da Kerbela Şehitleri Anıldı

Kerbela Şehitleri, Karabağlar Belediyesi tarafından Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen programla anıldı.

Muharrem Ayı Anma Programı kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Nilüfer Sarıtaş, Kerbela Ağıtları'nı, deyişleri katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Gecede, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör'ün de aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuklara seslenen Başkan Selvitopu, İslam dünyasında Muharrem Ayı'nın özel bir anlamı olduğunu hatırlatarak, "Hazreti Muhammed'in torunları, Yezid'in orduları tarafından günlerce aç ve susuz bırakılmış, iktidar uğruna zulmedilerek katledilmişlerdir. Dünya tarihindeki en önemli olaylardan biridir" dedi.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, dünyaya örnek olacak bir duruş ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yezid'e boyun eğmemişler ve kanlarının son damlalarına kadar mücadele etmişlerdir. O güzelim düşüncelerini bugüne kadar ulaştırmayı başarmışlardır. Oradaki duruş özgürlüğün, insanlığın, sevgi ve saygının, hoşgörünün duruşudur. Katledenler bütün dünyada lanetlenmeye devam ediyor. O duruşu sergileyenler ise her zaman saygıyla, sevgiyle, minnetle anılıyor. Biz de önlerinde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, özgürlük, insanlık, sevgi ve saygı mücadelesinin bugünün Yezidlerine karşı devam ettiğini de hatırlattı.

Konuşmanın ardından sanatçı Nilüfer Sarıtaş Karabağlarlılar'la buluştu. Seyirciler, bilinen deyiş ve ağıtları Sarıtaş'la birlikte söyledi.

Programın sonunda Başkan Selvitopu Sarıtaş'a, doğa dostu sertifika sunarak teşekkür etti.

AŞURE DAĞITILDI

Program öncesi konuklara Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu önündeki açık alanda Karabağlar Belediyesi tarafından aşure dağıtıldı. Anma programına, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Uzundere Cemevi, İzmir Tokat Dernekleri Federasyonu, Anadolu Dostları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanışma Derneği, Karabağlar Erenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yle Sivas Yıldızeli Yusufoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği de katkı sundu.