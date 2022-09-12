İzmir yerel haberi... Gaziemir Belediye Başkanı Arda: Belediye Olarak İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Vermeye Çalışıyoruz

Gelen İzmir haberlerine göre Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’deki ziyaretlerine devam ediyor. Bu hafta Dokuz Eylül ve Beyazevler Mahalleleri’nde incelemeler yapacağını belirten Arda, “Ülke olarak yaşadığımız ekonomik kriz, vatandaşımızın belini gerçekten bükmüş. Dinlediğim herkes ekonomiden yakınıyor. Bu ziyaretlerde bana CV Bank birimimizden bir personel ile sosyal hizmet uzmanları da eşlik ediyor. Belediye olarak gücümüzün yettiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir'deki ziyaretlerine devam ediyor. Bu hafta Dokuz Eylül ve Beyazevler Mahalleleri'nde incelemeler yapacağını belirten Arda, "Ülke olarak yaşadığımız ekonomik kriz, vatandaşımızın belini gerçekten bükmüş. Dinlediğim herkes ekonomiden yakınıyor. Bu ziyaretlerde bana CV Bank birimimizden bir personel ile sosyal hizmet uzmanları da eşlik ediyor. Belediye olarak gücümüzün yettiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Arda, "Adım adım Gaziemir" sloganıyla ilçedeki mahalle ve sokak ziyaretlerine devam ediyor. Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre Arda, bu hafta Dokuz Eylül ve Beyazevler Mahalleleri'nde incelemeler yapacağını ve ekim ayının sonuna kadar tüm mahalleleri tamamlayacağını belirtti. Arda'nın açıklaması şöyle:

"İlçemizde girmediğimiz sokak, kapısını çalmadığımız vatandaş kalmasın istiyorum. Onların fikirlerini alıyor, hal ve hatırlarını soruyorum. Ülke olarak yaşadığımız ekonomik kriz, vatandaşımızın belini gerçekten bükmüş. Dinlediğim herkes ekonomiden yakınıyor. Bu ziyaretlerde bana CV Bank birimimizden bir personel ile sosyal hizmet uzmanları da eşlik ediyor. Belediye olarak gücümüzün yettiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye çalışıyoruz. Evde hasta bakım birimimizin kontrolünde olan hasta vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletmek için evlerine ziyarete gidiyorum. Her sıktığımız el, hem onlara hem bize moral oluyor. Bu ziyaretler sırasında belediye ekiplerimizin çalışmalarını da yerinde denetliyorum. Tüm çabamız güzide insanların yaşadığı Gaziemir'i bir adım daha ileriye taşıyabilmek."