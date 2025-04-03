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İzmir Urla'da Silahlı Kavga: 3 Ölüm, 7 Tutuklama

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İzmir'in Urla ilçesinde bir mekanda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Olay, iki inşaat işçisinin tartışmasıyla başladı ve kargaşa sonucu silahlar ateşlendi.

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde bir mekanda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, 31 Mart tarihinde Urla'da meydana geldi.

İddiaya göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), ilçede bulunan bir müzikhole gitti. Burada iki kişiyle tartışan amca-yeğen mekanın dışına çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) tabancayla vurularak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, amca-yeğen ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

7 tutuklama

Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu olayın failleri tespit edilerek suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden H.B. (43), S.S. (49), Y.Y. (56), T.S. (34), G.S. (32), M.O. (44) ve F.S. (21) tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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