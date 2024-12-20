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İzmir Tire'de Geleneksel Kuyu Kebabı ile Güne Başlamak

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İzmir'in Tire ilçesinde vatandaşlar güne kuyu kebabı ve tandır çorbası ile başlıyor. Gece işlenip sabah servise hazır hale getirilen kebap, yoğun ilgi görüyor. Kuzu etinin özel pişirme tekniği ve siparişlerin erken tükenmesi dikkat çekiyor.

Türkiye'nin bazı illeri alışılmışın dışında güne kebapla başlasa da, İzmir'in Tire ilçesindeki vatandaşlarda kuyu kebabını yiyip çorbasını tatmadan işlerine gitmiyor. Odun ateşinde ve sadece tuğlanın sıcaklığında pişen helva kıvamındaki etler, çorbasının sunumuyla farklı illerden de yoğun ilgi görüyor.

Genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye'nin bazı illerinde yaşayan vatandaşlar güne kebapla başlıyor. Ege'nin incisi İzmir'de de bu gelenek var. İzmir Tire'de yapılan kuyu kebabı ve tandır çorbasıyla vatandaşlar güne "merhaba" derken, kuzudan yapılan yöresel lezzet yıllardır sabahların vazgeçilmezi oldu.

Halk arasında adı "tak tak" kebabı

İlçede halk arasında "tak tak" kebabı olarak bilinen bu kebabın hazırlığı geceden başlıyor. Kuyuya yerleştirilen odunlar, köz haline geldiğinde kepçeler yardımıyla alınıyor. Çengellere asılan kuzular, kuyuda ateş gibi olan tuğlanın sıcaklığıyla 2 saat boyunca pişiyor ve adeta bir helva kıvamını alıyor.

Kuyudaki kazanda çorbası pişiyor: En geç 11.00'de bitiyor

Kuyuya yerleştirilen kazanda ise pirinç ve su yardımıyla tandır çorbası da yapılıyor. Çengellere asılan kuzunun yağları piştikçe bu çorbanın içine damlıyor. Pişen çorbanın buharı da, kuyunun içindeki etlerin yumuşak olmasına ayrıca katkı sağlıyor.

Sabah 06.30 gibi servise hazır olan tak tak kebabı ve tandır çorbası, yoğun ilgiden dolayı saat 11.00'e kadar bitiyor. Kuyuda ısıtılan sıcacık pideler yardımıyla servis edilen bu geleneksel lezzeti tatmak için; Ankara, İstanbul, Aydın ve Ege'nin diğer illerinden gelenler bile var.

İşte lezzetin sırrı

Kebap ustası Hasan Sanlı (54), kuyu kebabı ve çorbasının asırlara dayandığını söyledi. Tirelilerin güne kebapla başladığını anlatan Sanlı, hazırlıkların gece saat 02.00'de başlayıp 06.30'da servise çıktıklarını, kebap ve çorbanın saat 11.00'e kadar bittiğini söyledi.

Sanlı, "Genellikle Güneydoğu'da etin sabah tüketildiği düşünür; ama Tire'de de bu gelenek yıllardır var. Kuzunun her yerinden kebap yapılıyor. 2 saat civarında, etin yoğunluğuna göre pişme süresi var. Et ateşte değil, tuğlada pişiyor; ateş tuğlası değil, normal dolu tuğla. Odunlar köz halini aldığında biz onları alıyoruz. Kuyunun içinde yine tandır çorbası kazanımız var. Çorba kaynarken, kuyunun içi buharla kaplanıyor. Yumuşak olmasının nedeni işte oradan çıkan buhar. Etler piştikçe de o çorbanın içine akıyor. Lezzeti buradan geliyor" dedi.

"Her gün İzmir dışından insanlar gelir"

Kebabın sadece bir gün değil her sabah yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Hasan Sanlı, şöyle devam etti:

"Her gün İzmir dışından insanlar gelir. Önceleri daha erken başlardı servis; baba mesleği zaten. Babam Ali usta, her gün gece 00.00'da gelir, gece 03.00'te kebap hazır olurdu; ama gün geçtikçe artık süre uzadı ve bizde 06.30'da servise başlıyoruz. Öğlene doğru en geç saat 11.00 gibi biter kebap ve çorba."

Kebabı tadan vatandaşlarda, bu yöresel lezzet için Tire'ye geldiklerini ve farklı bulduklarını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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