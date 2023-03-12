İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı'nın Kardeşi Toprağa Verildi
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İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın kardeşi Cihan Karakayalı, Bağyurdu Mahallesi’nde toprağa verildi.
İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın kardeşi Cihan Karakayalı, Bağyurdu Mahallesi'nde toprağa verildi.
Bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde mide kanseri tedavisi gören Cihan Karakayalı'nın cenazesi doğduğu yer olan Kemalpaşa Bağyurdu Mahallesi'nde kılınan öğle namazının ardından Bağyurdu Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye; CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İyi Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, Saadet Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ramazan Biçen, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.