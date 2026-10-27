İzmir Karşıyaka'da bir ortaokula kameralı turnike kuruldu, veliler anlık izliyor

İzmir'de 'güvenli okul projesi' kapsamında bir ortaokula kameralı turnike sistemi kuruldu. Öğrencinin okula giriş ve çıkışlarının fotoğraflı olarak anlık kayıt altına alındığı ve bu bilgilerin velilere cep telefonundaki uygulama aracılığıyla iletildiği sistem sayesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Cemil Akyüz Ortaokulu'nda, öğrencilerin güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla 'güvenli okul projesi' hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, okul girişine kameralı turnike sistemi kuruldu. Öğrenciler, turnikelerden geçerek okula giriş yapabilmek için kendilerine verilen akıllı bileklikleri kullanıyor. Bileklik turnikeye okutulduğu anda, kamera öğrencinin fotoğrafını çekiyor. Çekilen fotoğraf, anlık olarak velinin telefonuna yüklenen uygulamaya gönderiliyor. Bu sistemle birlikte veli, öğrencinin okula kaçta geldiğini ve okuldan kaçta ayrıldığını takip edebiliyor.

Cemil Akyüz Ortaokulu Müdürü Yücel Çakır, "Ülkemizde geçen sene yaşanan talihsiz olaylardan sonra, Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 'güvenli okul projesini' geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Proje kapsamında bakanlığımızın talimatları doğrultusunda turnike sistemini hayata geçirdik. Buradaki temel amacımız; okulumuza yapılan tüm giriş-çıkışları, özellikle öğrenci ve veli giriş-çıkışlarını tamamen kontrol ve kayıt altına almaktır. Bu sistemle birlikte öğrencimiz okula girdiği andan itibaren, giriş yaptığı zaman dilimi ve anlık fotoğrafı velisine mesaj olarak iletilmektedir. Çalışan ebeveynler için ve okula toplu taşıma araçlarıyla veya yürüyerek gelen çocuklar açısından veliye anlık bildirim gitmesinin çok önemli bir konfor olduğunu düşünüyorum. Okulumuzda tüm giriş ve çıkışlar kayıt altındadır. Çip bilekliği olmayan kişilerin giriş-çıkış yapması engellenmiştir. Öğle aralarında ise veliler de dahil olmak üzere kesinlikle öğrencilerimizin okul dışına çıkmasına izin verilmemektedir" diye konuştu.

"Velilerimiz uygulamadan memnun"

Okullarında 876 öğrencinin bulunduğunu ve 876 velinin hepsinin de bu uygulamayı kullandığını söyleyen Çakır, "Çocuklarımıza bileklik sağladık. Giriş-çıkışlar bu bilekliklerle yapılmaktadır. Aynı zamanda yedek olarak kimlik kartı gibi birer kart da tahsis ettik ve bunları çocuklarımıza ulaştırdık. Velilerimiz uygulamadan son derece memnundur. Anlık geri bildirim almanın kendileri adına çok önemli bir kolaylık ve hizmet olduğunu ifade etmektedirler. Bu süreci velilerimizle iş birliği içerisinde sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

Sistemin çalışma yöntemini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize sunmuş olduğumuz bileklikler ve kartlar yardımıyla buradaki turnikelerden geçiş yapılmaktadır. Öğrencilerimiz turnikeden geçtiği anda, hangi zaman diliminde giriş yaptıkları bilgisi ve arka taraftaki kamerayla çekilen anlık fotoğrafları velilerimizin telefonuna bildirim olarak iletilmektedir. Aynı zamanda çocukların giriş anları ekrana da yansımaktadır. Böylece velilerimiz, çocuklarının hangi zaman diliminde okul içerisine girdiğinden anında bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu da onlar açısından son derece kıymetli bir hizmettir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı