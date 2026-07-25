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İzmir'in Torbalı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

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(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaplancık Mahallesi'nde saat 18.43'te çıkan yangına ilk müdahale saat 18.52'de yapıldı.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Torbalı Kaplancık Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım. Duman veya alev gördüğünüzde 112'yi arayın" denildi.

Kaynak: ANKA
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