İzmir'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak

(İZMİR) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 9 Eylül'de zafer yürüyüşü, resmi törenler, süvari birliklerinin geçişi, konserler, SOLOTÜRK gösterisi ve fener alayıyla kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak.

İzmir'in 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle kentin dört bir yanında düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak. İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan program kapsamında zafer yürüyüşünden resmi törenlere, süvari birliklerinin geçişinden konser ve bando gösterilerine, SOLOTÜRK'ün hava gösterisinden fener alayına kadar gün boyunca İzmir'de kurtuluşun gururu ve coşkusu yaşanacak.

9 EYLÜL'ÜN TARİHİ ANI YENİDEN CANLANDIRILACAK

Kutlama programı, 9 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'da Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak "104. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile start alacak. Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

Program saat 10.30'da Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek kurtuluş töreniyle devam edecek. İzmir'in kurtuluşunun tarihi atmosferinin temsili olarak yeniden canlandırılacağı törende, Süvari Birlikleri'nin kente girişinin ardından Türk bayrağının teslimi gerçekleştirilecek.

BAYRAK YENİDEN GÖNDERE YÜKSELECEK

Süvari Birlikleri tarafından gerçekleştirilecek temsili canlandırmanın ardından Türk bayrağının teslim edilmesiyle, 104 yıl önce İzmir'in yeniden özgürlüğüne kavuştuğu tarihi an sembolik olarak yeniden yaşatılacak. Ayyıldızlı bayrağımız yeniden gönderde yükselecek. Kutlamalar, saat 11.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak programla devam edecek. Burada protokol konuşmalarının yanı sıra halk oyunları ve bando gösterileri gerçekleştirilecek.

SÜVARİLER KORDON'DA, BANDO EKİPLERİ KENTİN FARKLI NOKTALARINDA

Atlı Süvari Birlikleri, 17.00-17.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek 1. Kordon ve Gündoğdu Meydanı yönünde ilerleyecek. İzmir'in farklı noktalarında düzenlenecek konserlerle 9 Eylül coşkusu kentin geneline yayılacak.

Program kapsamında; Hava Eğitim Bando Komutanlığı, Konak Atatürk Meydanı'nda, Donanma Komutan Yardımcılığı Bando Komutanlığı, Balçova Agora AVM'de saat 18.00'de, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı ise Gaziemir Optimum AVM'de saat 18.30'da konserler verecek.

SOLOTÜRK İZMİR SEMALARINDA

9 Eylül programının gökyüzündeki en görkemli bölümü ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu olacak. SOLOTÜRK, saat 18.00-18.40 arasında İzmir semalarında gerçekleştireceği gösteriyle kurtuluş coşkusuna eşlik edecek.

COŞKUNUN FİNALİ FENER ALAYIYLA

Günün finali ise geleneksel fener alayı ile yapılacak. Saat 20.15'te Konak Pier'den başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı güzergahında devam edecek. Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyüşe katılacak İzmirliler, 9 Eylül'ün 104. yılını hep birlikte kutlayarak günün coşkusunu zirveye taşıyacak.

VALİ ELBAN'DAN 9 EYLÜL ÇAĞRISI

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 104 yıl önce İzmir'in işgalden kurtuluşuyla sonuçlanan mücadelenin, yalnızca şehrin değil Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğunun da en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamlı günü, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızın aziz hatırasına yakışır bir gurur ve coşkuyla kutlayalım. 9 Eylül'ün taşıdığı bağımsızlık ruhunu hep birlikte yaşatalım" dedi.

İzmirlilere ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatma çağrısında bulunan Elban, "İzmir'in sokaklarında ve meydanlarında 9 Eylül'ün coşkusunu görmek için tüm hemşehrilerimizi Türk bayraklarıyla bu büyük günün ruhuna ortak olmaya, düzenlenecek etkinliklerde buluşmaya, İzmir'in kurtuluşunun 104. yılını hep birlikte, aynı gurur ve heyecanla kutlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA