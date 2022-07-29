İzmir'in İlk Pump Track Bisiklet Parkuru, Karşıyaka'da Açıldı… Cemil Tugay: 'Müteahhit 20 Milyon TL İstedi, Biz 750 Bin Liraya Yaptık'

Karşıyaka Belediyesi, iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın adını verdiği, İzmir'in ilk ve tek pump track bisiklet parkurunu törenle hizmete açtı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Herhangi bir müteahhitlik hizmeti almadan tüm imalatını Karşıyaka Belediyesi çalışanları ve araç gereciyle yaptık. Bir müteahhitlik firması yapımı için 20 milyon lira istemişti. Biz 750 bin TL'ye mal ettik" dedi.

Yalı Mahallesi 6436 Sokak'ta 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Karşıyaka Belediyesi Zeynep Aslan Bisiklet Parkuru törenle hizmete açıldı. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yalı Mahallesi Muhtarı Uğur Babat, Zeynep Aslan'ın ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Zeynep Aslan'ın özgeçmişinin okunduğu törende konuşan babası Reşat Aslan, "Bizim ailemiz çok genişmiş. Bu kadar büyük olduğunu hiç tahmin etmiyordum; sağ olun, var olun. Yaramız gerçekten çok derin. Son iki yılda 300'ün üzerinde bisikletli yaşamını yitirdi. Bize böyle anlamlı bir jest yapan Karşıyaka Belediye Başkanımız ve belediye personellerine sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.

"RANTIN ÜZERİNDE BİR DEĞERE SAHİP"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise parkurun gençlerin ve çocukların uğrak yeri olacağını ve önemli sporcular yetiştireceğini söyledi. Tugay şöyle konuştu:

"Çocuklar ve gençler için eğlenceli bir spor alanı. Diğer tarafından kendi türünde nadir örneklerinden biri. İzmir'de de ilk defa yapılan pump track parkuru. Tasarımcısıyla, imalatçısıyla kendi mesai arkadaşlarımızla beraber yaptık. Öyle özel bir anlamı var. Bisiklet sporcumuz Zeynep Aslan'ı 2 yıl önce trafik kazasında kaybetmiştik. Onun adını vermek burayı daha anlamlı hale getirdi. Kente sosyal, spor alanları oluşturmak her türlü rantın daha üzerinde bir değere sahip. İnsanlarımızın, gençlerin, çocukların mutluluğu, yaşadıkları kentten keyif almaları hiçbir bedelle ölçülemez. O nedenle bu tür alanları bu şekilde değerlendiriyoruz. Kentte bütün irili ufaklı alanları benzer şekilde insanlarımızın mutlu olacağı hale getirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir müteahhitlik hizmeti almadan tüm imalatının tamamını Karşıyaka Belediyesi çalışanları ve araç gereciyle yaptık. Benzerlerine oranla çok daha uygun maliyete geldi. 750 bin lira bütün masrafının tamamı. Dikilen ağaçlar, yapılan asfalt ve ışıklar dahil. Bir müteahhitlik firmasından teklif almıştık. 20 milyon lira istenmişti bizden."

ÖZEL GÖSTERİ YAPILDI

Törenin ardından Zeynep Aslan'ın ismini taşıyan tabela açıldı. Daha sonrasında ise parkur, nefes kesen anlara sahne oldu. Karşıyakalı BMX sporcusu İsmail Emre Dalgıç mini bir gösteri sundu. Profesyonel sporcuların kullanımı ile birlikte bisiklet sporuna yeni başlamış gençlerin kendilerini geliştirmesi için yapılan Zeynep Aslan Bisiklet Parkuru, aksiyon tutkunlarının yeni adresi olacak. Eğlencenin, heyecanın ve sporun buluşacağı parkura; İZBAN durağına da yakınlığı sayesinde İzmir'in dört bir yanından gelen gençler rahatlıkla ulaşabilecek.

243 METRE UZUNLUĞUNDA PİST

Zeynep Aslan Bisiklet Parkuru'nda 243 metre uzunluğunda pist bulunuyor. 800 metrekare asfaltla kaplanmış olan alan, gece ve gündüz kullanıma uygun halde dizayn edildi. Parkurun aydınlatma işlemleri ile birlikte tribünü de tamamlanarak kullanıma uygun hale getirildi. Ayrıca alanın bitkilendirilmesinde 11 palmiye, 20 adet ıhlamur ağacı, sarmaşıklar ve yer örtücüler kullanıldı. Bunun yanı sıra parkın yeşil alanları bin 700 metrekare çim ile kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ZEYNEP ASLAN'IN BABASI REŞAT ASLAN'IN KONUŞMASI

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAYIN RÖPORTAJI

AÇILIŞTAN GÖRÜNTÜLER