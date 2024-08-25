İzmir'in Bergama ilçesinde fıstık çamlıklarında yangın çıktı

(İZMİR) - İzmir'in Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde sahipli fıstık çamlıklarının olduğu alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde sahipli fıstık çamlıklarında yangın çıktı. Saat 14.23'te çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler saat 14.38'de ilk müdahaleyi yaptı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait; 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.