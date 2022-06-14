İzmir'in 5 İlçesinde 8 Gençlik Kampı Açılıyor
ANKA - Yerel
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 Haziran–17 Ağustos tarihleri arasında beş ilçede toplam sekiz gençlik çadır kampı düzenleyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 Haziran–17 Ağustos tarihleri arasında beş ilçede toplam sekiz gençlik çadır kampı düzenleyecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 17-21 Mayıs arasında düzenlenen İzmir Gençlik Festivali'nde müjdesini verdiği "Gençlik Çadır Kampları" için son hazırlıklar tamamlandı. 20 Haziran–17 Ağustos arasında beş ilçede toplam sekiz gençlik çadır kampı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, gençleri İzmir'in eşsiz doğasıyla buluşturacak. 20-22 Haziran tarihleri arasında Çandarlı'da yapılacak kamp için başvurular başladı. Diğer kamplarla ilgili başvurular da kısa sürede açılacak.
BAŞVURULAR İÇİN GENÇ İZMİR
Sınırlı sayıda katılımla yapılacak kamplar doğa ve deniz temalarıyla düzenlenecek. Güzelbahçe Olivelo, Dikili Çandarlı, Bergama Kozak, Alaçatı Oasis, Yamanlar Senatoryum ve Gümüldür Özdere'de toplam sekiz ayrı kamp kurulacak.
18-26 yaş arası gençlere açık olacak kamplar için başvurular www.gencizmir.com portalı üzerinden yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen gençler, seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, sinema gecesi, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlanabilecek.
GENÇLİK ÇADIR KAMPLARININ TARİHLERİ ŞÖYLE:
20-22 Haziran ve 19-21 Temmuz : Çandarlı
24-25 Haziran: Olivelo Yelki
27 Haziran-2 Temmuz: Bergama Çamavlu Köyü
4-6 Temmuz: Alaçatı
29-31 Temmuz: Özdere
2-4 Ağustos: Alaçatı
15-17 Ağustos: Bergama Kozak
ANKA / Yerel