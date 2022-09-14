İzmir haberleri | Konak'ta Kadın Öyküleri ve Şiir Yarışması Başvuruları Sürüyor

Gelen İzmir haberine göre İzmir Konak Belediyesi’nin düzenlediği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'na başvurular devam ediyor. Sadece kadınların katılabildiği yarışmaya son katılım tarihi 1 Ekim 2022.

İzmir Konak Belediyesi'nin düzenlediği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'na başvurular devam ediyor. Sadece kadınların katılabildiği yarışmaya son katılım tarihi 1 Ekim 2022.

Konak Belediyesi'nin geçen yıl kısa öykü dalında düzenlediği, bu sene ise şiir kategorisini ekleyerek geliştirdiği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'na başvuru süreci devam ediyor. Kadın yazarların sesini duyurmak, kentin kültür sanat hayatına canlılık katmak, edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve tecrübeli yazarların yeni eserler üretmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 1 Ekim 2022. Yarışmanın bu yılki konusu ise "Tarih, Kadınlar ve Efsaneler" olarak belirledi.

ESERLER KİTAPTA TOPLANACAK

Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında ikincisi bu yıl düzenlenen yarışmaya 18 yaş üstü kadın yazarlar, tek bir eserle katılabilecek. Ortaklaşa yazılan eserler kabul edilmeyecek. Yarışmaya yurt dışından da katılım yapılabilecek. Yazarların yarışmaya katılım için eserlerini konakoykuyarisma@gmail.com e-posta adresine göndermeleri yeterli olacak. Sonuçlar, 1 Kasım 2022 tarihinde Konak Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyenin web sayfasından açıklanacak. Yarışmanın birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL ve jüri özel ödülü ise 2 bin 500 TL olacak. Ödül alan ve jürinin uygun gördüğü eserler Konak Belediyesi tarafından çıkarılacak kitapta toplanacak.

670 ESER DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Yarışmanın jürisi ise Türk edebiyatına kazandırdıkları eserlerin yanı sıra kadınları yazmaya teşvik eden, örnek çalışmalarıyla adından söz ettiren değerli şair ve yazarlardan oluşuyor. Öykü jürisinde; Ayşe Sarısayın, Handan Gökçek, Nilüfer Yıldız Şendur ve Zerrin Sanal, şiir jürisinde ise Gülçin Sahilli ve Özlem Tezcan Dertsiz yer alıyor.

Geçen yıl 670 kadın yazarın başvurduğu yarışmaya bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi, yarışma şartnamesi ve başvuru formuna Konak Belediyesi'nin www.konak.bel.tr resmi internet adresinde yer alan "Duyurular" bölümünden ve https://www.konak.bel.tr/ haber/tarih-kadinlar-ve- efsaneler-temali-kadin- oykuleri-yarismasi-2739 adresinden de ulaşılabileceği belirtildi.