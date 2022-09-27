İzmir haberleri: İzmir'de jandarmadan servis şoförleri ve rehber personele eğitim Yerel Haberler İzmir haber... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servisi şoförleri ve rehber personele, "İyi Dersler Şoför Amca" başlığıyla eğitim verdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servisi şoförleri ve rehber personele, "İyi Dersler Şoför Amca" başlığıyla eğitim verdi. İzmir'de İlçe Jandarma Komutanlıkları emrinde görevli trafik jandarmaları, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde proje başlattı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" konulu genelge ile okul servis araçlarının karışabileceği kazaları önlemek, taşıma faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak maksadıyla, araç şoförleri ile rehber personele yönelik trafik eğitimlerinin verilmesi doğrultusunda öğrenci servis şoförleri ve rehber personele eğitimler verildi. Eğitimlerde çeşitli konularda şoförler ve rehber personeller bilinçlendirilirken, eğitimlerin dönem sonuna kadar verileceği bildirildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İzmir Yerel Haberler

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