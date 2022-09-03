İzmir haberleri! İEF'de Buca Standına Büyük İlgi

İzmir haber: Bu yıl 91. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF), Buca Belediyesi’nin standı büyük ilgi gördü. Stantta ziyaretçilere belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin, bardacık ve Sultaniye üzümü fidanları armağan edildi.

Bu yıl 91. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF), Buca Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü. Stantta ziyaretçilere belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin, bardacık ve Sultaniye üzümü fidanları armağan edildi.

İzmir, bu yıl Kültürpark'ta 91. İEF ile dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye ev sahipliği yapıyor. Buca Belediyesi de eş zamanlı düzenlenen fuarlarda iki ayrı stant ile kentin tanıtımını yapıyor.

ZEYTİN, BARDACIK VE ÜZÜM FİDANI

Buca'da bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağda üretim yapan Buca Belediyesi, hasadını gerçekleştirdiği üzümleri misafirlerine ikram etti. Belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin, bardacık ve Sultaniye üzümü fidanları katılımcılara armağan edilirken; anahtarlık, tohumlu kalem ve kolonya gibi hediyelik eşyalar da dağıtıldı.

MİNİK ZİYARETÇİLER UNUTULMADI

Buca Belediyesi, küçük ziyaretçilerini de unutmadı. Balon şişirme ve yüz boyama etkinlikleri de fuarın minik ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 11 Eylül'e kadar sürecek fuardaki stantlarına herkesi beklediklerini söyledi.