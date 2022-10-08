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İzmir haberleri! Başkan Soyer, Buca Cezaevini meclis gündemine getiriyor

Yerel Haberler

İzmir haberleri! Başkan Soyer, Buca Cezaevini meclis gündemine getiriyor

İzmir haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi'nin yeşil alan ve otopark alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi'nin yeşil alan ve otopark alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili önergenin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alındığını belirten Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın betona değil yeşile ihtiyacı var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevinin yıkılmasının ardından arazinin yeşil alan ve otopark alanı olarak düzenlenmesiyle ilgili plan çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyla ilgili açıklama yaparak, konuyla ilgili önergenin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alındığını ifade etti. "Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak inşaata alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Oysa İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın betona değil, yeşile ihtiyacı var. Alanın yeşil alan ve otopark alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan çalışmalarına başladık. Konuyla ilgili önerge Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine girdi" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Cezaevi Tunç Soyer İzmir Yerel Haberler

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