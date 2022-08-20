İzmir haberi: Midillili turistler, hafta sonu için İzmir'i seçti

İzmir, İzmir-Midilli seferleriyle kente gelen şimdiye kadarki en kalabalık kafileyi ağırlıyor. Dostluğu pekiştirmek ve turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan seferlerden her iki yaka da memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir-Midilli seferlerini aksatmadan sürdürüyor. Dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve turizmi canlandırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 17 Haziran'da başlatılan seferler çerçevesinde, Yunanistan'dan gelen şimdiye kadarki 123 kişilik en büyük kafile hafta sonunu İzmir'de geçirecek.

Kenti gezip alışveriş yapacaklar

19 Ağustos Cuma sabah 08.30'da Alsancak Limanı'ndan hareket eden İhsan Alyanak Gemisi, Midilli'den 123 kişiyi aynı gün İzmir'e getirdi. 12.30'da Midilli Limanı'ndan kalkan gemideki Midillililer saat 15.00'da Alsancak Limanı'na indi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ A.Ş. yetkilileri Midilli'den gelen konukları kent hakkında bilgilendirdi ve konuklara ikramda bulundu. Misafirler daha sonra otobüslere binerek İzmir programına başladı.

İki yaka da seferlerden memnun

Midilli Belediyesi Başkan Vekili Dimitra Alexandri, "Böyle seferlerin olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu seferleri kaybetmek istemiyoruz. Sizin için önemli olduğu kadar bizim için de önemli. Çok mutluyuz ve yakın olmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Dostuz, dost kalacağız" dedi.

Alexandri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seferleri başlatma girişiminden dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Tur operatörü Michaleli Georgia Aspasia, "Karşılıklı seferler iki taraf için önemli ve bunun iki tarafa da faydası var. Devamını diliyoruz. Yunanlı dostlarımız da buraya gelmeyi çok istiyorlar. Büyük ihtimalle de seferler sürekli olacak. Cumartesi ve pazar günlerimizi İzmir'de geçireceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

"İzmir'i filmde izlemiştim"

Midillili Tzanavarı Rafaılıa da, "İlk defa İzmir'e geliyorum. İzmir'i bir filmde izledim ve beğendim. Bu iki gün içinde yetişebildiğim kadar her tarafı görmek istiyorum. İnşallah seferler devam eder. İzmir'e bir daha gelmek istiyorum. Eylül ayında bir program daha yaparlarsa içinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Kafile 21 Ağustos Pazar Günü saat 14.00'te Alsancak Limanı'ndan hareket edecek. - İZMİR