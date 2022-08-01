İzmir haberi | Menderes Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 8 Bin Lira Oldu

Menderes Belediyesi'nde işçilere yönelik 2022- 2024 toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı. En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu.

Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde, belediye ile Belediye İş 4 No'lu Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzaları, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan ve Belediye İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan attı. İmzalanan sözleşme ile işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı. Mevcut zamlara ek; yılbaşında yüzde 25, 2023 yılı haziran ayında ise ekstra yüzde 30 zam işçilerin maaşlarına yansıyacak.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes'imiz için birlikte çalıştığımız emekçi kardeşlerimiz için imzaladığımız bu sözleşme ile çalışanlarımıza en iyi hakları vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Başkan Vekili Özkan, Menderes Belediyesi olarak her zaman emekçinin yanlarında olduklarını belirterek, "İşçimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bugün de bunu bir kez daha göstermiş olduk. Sözleşmemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Belediye- İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise "Sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Bizim açımızdan güzel bir sözleşme oldu. Ülkedeki enflasyonun yüzde yüz ellileri aştığı dönemde hiç olmazsa maaşlarımızda bir nebze nefes almış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sözleşmemiz herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.