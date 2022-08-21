İzmir haberi! Karabağlar'da Park Yenileme Çalışmaları Sürüyor

İzmir Karabağlar'da Şehit Er Ferdi Sefa Kılıç Parkı baştan sona yenilendi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bölgede vatandaşlarla buluştu, parkın iki mahalleye birden hizmet vereceğini söyledi.

Karabağlar Belediyesi, yurttaşların özellikle bu sıcak yaz günlerinde serinleyip nefes alabilecekleri modern parklar yapmaya, eskiyenleri de baştan sona yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gazi mahallesinde yer alan ve Umut mahallesine de hizmet edecek Şehit Er Ferdi Sefa Kılıç Parkı, tamamen elden geçirildi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkın bordür ve kaldırım düzenlemelerini yapıp yeşil dokusunu artırdı. Parka otomatik sulama sistemi ve sokak hayvanları için otomatik suluklar yerleştirildi. Mini basketbol sahası eklenirken çocuk oyun alanı zenginleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, parkın son halini yerinde inceleyerek bölgedeki yurttaşlarla sohbet etti. Yurttaşlar, Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek çocuklar başta olmak üzere herkesin parkı yoğun olarak kullandığını söyledi.

Yurttaşlardan yapılanlara sahip çıkılmasını isteyen Başkan Selvitopu ise "Karabağlar'daki çarpık kent dokusunu modern bir hale getirmek için çalışıyoruz. Kentin planlarını tamamladık, şimdi sıra bunların uygulanmasında. Uzun vadeli bu işi yaparken bir yandan da vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırma gayretindeyiz. Kent içinde soluk alınabilecek modern yeşil alanlara ihtiyaç var. Bu nedenle park düzenlemelerine özel önem veriyoruz" diye konuştu.