İzmir haberi... Hopa ve Kemalpaşa Sivil Toplum Örgütlerinden Sınır Kapısındaki Trafik Kazalarına Tepki: "En Önemli Husus, Kayalıkların Çelik Hasırla Kapatılması...

İzmir gelişmesine göre Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın organizasyonuyla Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçesinde bulunan sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Hopa Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan ölüme ve maddi hasarlara sebep olan karayolundaki durum ile ilgili açıklama yaptı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, “Defalarca Karayolları Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü üzerinden konuşmuş olmamıza, yazmış olmamıza rağmen sonuç alamadık. Burada en önemli husus; Sarp Kara Hudut Kapısı'na doğru giden karayolu üzerinden sağ tarafta kayalıkların çelik hasırla mutlaka ve mutlaka kapatılması gerektiği” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın organizasyonuyla Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçesinde bulunan sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Hopa Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan ölüme ve maddi hasarlara sebep olan karayolundaki durum ile ilgili açıklama yaptı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Defalarca Karayolları Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü üzerinden konuşmuş olmamıza, yazmış olmamıza rağmen sonuç alamadık. Burada en önemli husus; Sarp Kara Hudut Kapısı'na doğru giden karayolu üzerinden sağ tarafta kayalıkların çelik hasırla mutlaka ve mutlaka kapatılması gerektiği" dedi.

Hopa Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan ölüme ve maddi hasarlara sebep olan karayolundaki duruma dikkat çekmek için açıklama yaptı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek yaptı. Akyürek, şunları söyledi:

"BUGÜNE KADAR SONUÇ ALAMADIK"

"Bugün burada Hopa, Kemalpaşa sivil toplumları olarak bir araya geldik gerçekten Hopa'da ve Kemalpaşa'da STK başkanlarımızla son bir aydır yaşanan olayları değerlendirdik. Bunu buradan sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyoruz. Burada uzun yıllardır Sarp Kara Hudut Kapısı'na devam eden karayolunda yaşanan olaylar, gerçekten içler acısı bir durum bunu defalarca Karayolları Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü üzerinden konuşmuş olmamıza, yazmış olmamıza rağmen sonuç alamadık. Burada en önemli husus; Sarp Kara Hudut Kapısı'na doğru giden karayolu üzerinden sağ tarafta kayalıkların çelik hasırla mutlaka ve mutlaka kapatılması gerektiği, çivileme yöntemiyle, betonlama yöntemiyle akarların durdurulması gerektiğini burada defalarca kaza olduğunu ölüm ve maddi hasarlara sebebiyet verdiğini paylaştık, yazdık ama bugüne kadar sonuç alamadık.

Biliyoruz ki bundan sonra da Kemalpaşa yolu üzerinde yine ölümlü kazalar olacak yine maddi hasarlı kazalar olacak. Gönlümüz ister ki bunlar olmasın, gönlümüz ister ki Karayolları, devlet yetkilileri bunun sorumluluğunu yerine getirsin. Beraberinde yine Hopa'da ve Kemalpaşa'da yaşadığımız ölümlü olaylarında maalesef bu toplumun bir yarası olarak hepimiz paylaştık, üzüldük. Bunu STK Başkanlarımızla birlikte bu ilçede hangi önlemler alınabilir, neler yapılabilir değerlendirdik. Gerçekten de kamu görevlilerini, güvenlik kuvvetlerini yerelde mutlaka ve mutlaka denetim mekanizmasını çok iyi işletmeleri gerektiğine inanıyoruz. Evet burada Teksas Caddesi diye adlandırdığımız aslında İnönü Caddesi'nin altındaki noktada yaşanan olaylarla ilgili olarak daimi olarak güvenlik kuvvetleri bulunursa, tedbirler alınırsa; alkolle ilgili süreç, gerçekten gecenin belli zamanı geçirmeden işyerleri denetim altında tutulursa olayların elbette ortadan kalkmayacaktır ama azalacağını düşünüyoruz. Bu ilçede trafik kazalarıyla yaşadığımız gecenin geç vakitlerindeki son yaşadığımız buradan hem Iğdırlı şoförlerimize hem Azeri şoförlerimize aynı zamanda genç kardeşimize rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz.

"BU İLÇEDE DAHA HUZURLU DAHA KEYİFLİ DAHA SOSYAL, ACILARIN YAŞANMADIĞI BİR SÜRECİ PAYLAŞMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Büyük bir acı yaşadık bundan sonra yaşamamak için mutlaka ve mutlaka bizler de içinde olarak, kendimizi dışında tutmadan tedbirlerimizi kamu görevlilerinin buna dikkat çekmesine farkındalık yaratmak anlamında bir araya geldiğimizde konuştuğumuzu kendileriyle paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Özetle Sarp karayolu, Karayolları tarafından taş akarlarının, kaya akarlarının mutlaka ve mutlaka çelik hasırla yapılmasını, iki ilçede de mutlaka uyuşturucu konusunda önemli sosyal anlamda eğitici, öğretici toplantıların yapılmasını; restoranlarımızın alkol almış bir vatandaşı kendi müşterisi kendi konağında ve kendi evinde gibi düşünerek alkollü bir şekilde araba kullanmasını yönünde gerekirse aracı temin ederek hesabın içine katarak diyorum bunu evine kadar güvenli göndermesine dikkat çekmek istiyorum. Bu ilçede daha huzurlu daha keyifli daha sosyal, acıların yaşanmadığı bir süreci paylaşmak için bir aradayız umut ediyorum ki bundan sonra bu acı haberlerle bir araya gelmeyiz teşekkür ediyorum."