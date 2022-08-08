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İzmir haberi | Bornova'da Asfalt Çalışmaları Hız Kazandı

Edinilen İzmir gelişmesine göre Bornova Belediyesi’nin ilçedeki yol sorunun tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kurduğu Asfalt Üretim Tesisi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte başlayan yol yenileme çalışmaları hız kazandı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Daha modern ve konforlu bir Bornova için azimle çalışıyoruz” dedi.

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Bornova Belediyesi'nin ilçedeki yol sorunun tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kurduğu Asfalt Üretim Tesisi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte başlayan yol yenileme çalışmaları hız kazandı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Daha modern ve konforlu bir Bornova için azimle çalışıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

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