İzmir haberi | Bornova'da Asfalt Çalışmaları Hız Kazandı

Bornova Belediyesi'nin ilçedeki yol sorunun tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kurduğu Asfalt Üretim Tesisi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte başlayan yol yenileme çalışmaları hız kazandı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Daha modern ve konforlu bir Bornova için azimle çalışıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi asfaltlama sezonunun açıldığı 15 Mart'tan bu yana 12 bin tonun üzerinde asfalt üretip, 6 kilometreye yakın yol yenilerken ilçe genelinde 22 bin metrekareyi aşkın yama yaptı.

MUHTAR IŞIK: "BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU"

Asfalt çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirten İnönü Mahallesi'nin Muhtarı Musa Işık, "Başkanımız Mustafa İduğ 'Asfalt Üretim Tesisi kurdum. 2022 Asfalt yılı olacak' dedi ve sözünü tuttu. Yapılan yatırım ve ardından başlayan çalışmalar gerçekten çok önemli. Pek çok sokağımız asfaltlandı, birçoğunda da çalışmalar devam ediyor. Tabii ki bazı eksiklerimiz ve ihtiyacımız var ama hepsi zamanla giderileceğine inanıyorum. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Bornova genelinde internetten doğalgaza pek çok alanda altyapı kazısının yapılmaya devam ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yollardaki sorunun temel nedeni bu kazılar, belediyemizin kazdığı bir yer yok. Kazıyı yapan kurumun kapatması gerekirken, bu süreçte aksamalar yaşandı. Artık kurumlar yapılan kazıları süresinde kapatamayacak olursa, Bornova Belediyesi olarak bizler kapatıp, ücretini ilgili firmadan alacağız. Bu durum bize büyük bir hız katacak. Tüm kurumlarla takvim belirliyoruz, onların kazı programına kazılan sokakları kapatacağız. Bornova'nın bu en önemli sorununu ortadan kaldırmak için yola çıktık ve kentimize en az 30 yıl hizmet edecek bir tesis kurduk. Daha modern ve konforlu bir kent için azimle çalışıyoruz" dedi.

BORNOVALILAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Bornovalılar, Atatürk ve İnönü Mahalleleri'nde devam eden asfaltlama çalışmalarından memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Akdemir: "Mahallelimizden yollardan çok şikayet vardı. Bornova Belediyesi bir süre önce asfaltlama çalışmalarına başladı. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çalışmalara İnönü Mahallesi'nden başlamasına mahalle sakinleri olarak çok sevindik. Bornova Belediyesi'nin daha önce bir asfalt üretim tesisi yoktu, bazı araçlar gereçler taşerondu. Sağ olsun Belediye Başkanımız bu tesisi kurdu ve iş makineleri aldı. İnanıyorum ki bundan sonrası daha iyi olacak. Bornova Belediyesi'ne ve Sayın İduğ'a çok teşekkür ediyoruz."

-Tamer Öçalan: "Yollarımızın yapılmış olması bizleri gayet memnun etti. İlgililere teşekkür ediyorum."

-İnci Kaymaz: "Yollarımız düzeldi. İyi olmuş, güzel olmuş. Toz, toprak çok oluyordu. Bozuk yerleri arada bir yama yama oluyordu, tamir ediliyordu. Ama o şekilde çok sağlıklı değildi. Ben yapıldığı anda burada değildim ama geldiğimde gayet güzel gördüm. Tüm Bornova'nın aynı şekilde olacağına inanıyorum."

-Zeynep Pak: "Yollarımız çok bozuktu, şu anda düzgün oldu. Çok memnunuz. Çok güzel oldu."