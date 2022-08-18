İzmir haber | Karaburun'da 13. Kösedere Üzüm Şenliği Başlıyor

İzmir yerel haberi: Karaburun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Kösedere Üzüm Şenliği, iki yıllık pandemi arasının ardından 21 Ağustos Pazar günü 13’üncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

Karaburun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Kösedere Üzüm Şenliği, iki yıllık pandemi arasının ardından 21 Ağustos Pazar günü 13'üncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlçenin üzümü ile tanınan Kösedere Köyü'nde düzenlenecek festivale, İzmir'den ve yurdun farklı kentlerinden on binlerce ziyaretçi beklediklerini belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, festivale ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği şenlik kapsamında, 'En Güzel Üzüm' ve 'Geleneksel Kösedere Güzellik Yarışması', üzüm ve yöresel tatların satışa sunulacağı stantlar, atölyeler, yarışmalar, söyleşiler, müzik dinletileri, konserler ve şovlar ziyaretçilerle buluşacak.

Karaburunlular olarak Pazar gününü iple çektiklerini vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan, deniz turizminin yanında gastronomi alanında da öncü olan Karaburun'a yakışan bir festival programı hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Karaburun'a bağlı Kösedere Köy merkezinde 21 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de açılış töreni ve kortej ile başlayacak festivale, İzmir ve İzmir dışından çok sayıda tur şirketi de katılım gösterecek.