İzmir haber: Karabağlar Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı Büyük İlgi Görüyor

İzmir haberlerine göre Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı, çocukların gözde mekanlarından oldu. Yaz tatillerini verimli bir şekilde, okuyup öğrenerek tamamlamak isteyen çocuklar, Çalıkuşu mahallesindeki Kilimtepe Parkı'nda bulunan kitaplığın yolunu tuttu.

Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı, çocukların gözde mekanlarından oldu. Yaz tatillerini verimli bir şekilde, okuyup öğrenerek tamamlamak isteyen çocuklar, Çalıkuşu mahallesindeki Kilimtepe Parkı'nda bulunan kitaplığın yolunu tuttu.

Yaşamının bir bölümünü Karabağlar'da geçiren Reşat Nuri Güntekin'in adını taşıyan kitaplık, yaklaşık 150 yıllık ve mimari dokusuyla dikkat çeken tarihi taş binada yer alıyor. Güntekin, "Dudaktan Kalbe" romanının bir bölümünü de burada kaleme aldı. Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'nda masal, Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserler, çocuk edebiyatı, psikoloji, eğitim gibi birçok konu başlığı altında yüzlerce kitap bulunuyor.

Kitaplığa üye olan çocuklar, beğendikleri kitapları 10 gün içerisinde teslim etmek koşuluyla ödünç alabiliyor. Dileyen çocuklar da eserleri kitaplığın sessiz ve serin ortamında okuyabiliyor. Çocuk kitaplığına üye olmak isteyenler, öğrenci belgesi ve iki fotoğraf ile başvuru yapabiliyor. Haftanın beş günü mesai saatleri içerisinde açık olan kitaplıktan tüm çocukların ücretsiz yararlanabilecekleri belirtildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kitaplığın güncel eserlerle sürekli zenginleştiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız bu yaz da kitaplığımıza yoğun ilgi gösterdi. Okudukları kitaplarla bilgilendiler, ufukları açıldı. Bu tablo bizleri çok mutlu ediyor. Tarihi binaya ve kitaplığa sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.