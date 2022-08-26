İzmir haber! Karabağlar Belediyesi'nden Yağış Mesaisi

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir Karabağlar Belediyesi ekipleri, bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından seferber oldu. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yağışın hayatı olumsuz etkilediği yerlerde yol açma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İzmir Karabağlar Belediyesi ekipleri, bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından seferber oldu. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yağışın hayatı olumsuz etkilediği yerlerde yol açma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yağışın yoğun görüldüğü bölgelere acil müdahale etti. Yoğun yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun mesai yapan ekipler temizlik çalışması da yürüttü.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yurttaşların talepleri için de ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.