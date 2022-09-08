İzmir haber | Çeşme'de Tenis Heyecanı

İzmir haberi: Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 27 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 160 sporcunun katılımıyla yapılan iki ayrı turnuvada kazananlar belli oldu.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 27 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 160 sporcunun katılımıyla yapılan iki ayrı turnuvada kazananlar belli oldu.

Alaçatı Tenis Kulübü tarafından Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla iki ayrı tenis turnuvası düzenlendi. Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası'nda 60, İdamar Senior Cup yarışlarında ise 100 yetişkin sporcu yer aldı. Alaçatı Tenis Kulübü'nde Behzat Gerçekler & Enbe Orkestrası'nın da sahne aldığı yarışlarda ödüller sahiplerini buldu.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası'nda tek erkekler Kategorisinde birinci Birtan Duran, ikinci Baran Söyler, tek kadınlarda birinci Duru Yağmur Durgun, ikinci Alara Ayaz, çift erkeklerde ise birinci Baran Söyler- Süleyman Deniz Gürsoy, ikinci İbrahim Furkan Deniz-Birtan Duran oldu. Çift kadınlar kategorisinde ise birinci Alara Ayaz-Eda Numanoğlu, ikinci Zeynep İlker- Defne Urşan çifti oldu.

İdamar Senior Cup yarışlarında ise erkek 35+ tek kategorisinde birinci Barış Mert, ikinci Behnam Noroızipanah, erkek 40+ tek kategorisinde birinci Lebit Umut Yurtoğlu, ikinci Celal Özüdoğru, erkek 45+tek Kategorisinde birinci Ali Abbas Kızıl, ikinci İlker Engür, erkek 50+tek kategorisinde birinci Enis Güller, ikinci Zeki Akman, erkek 55+tek kategorisinde birinci Ergin Demir, ikinci Haydar Gökhan Eren, erkek 65+tek kategorisinde birinci Cafer Şen, ikinci ise Namık Kemal Güngören oldu.

BAŞKAN ORAN ÖDÜLLERİ VERDİ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 160 sporcunun yarıştığı turnuvada dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme'de tenise olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tenis sporunun Alaçatı'da 12 ay yapıldığına vurgu yapan Oran, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.