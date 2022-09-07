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İzmir haber | Buca Anadolu Lezzetleri Festivali Başlıyor

Yerel Haberler

İzmir haber | Buca Anadolu Lezzetleri Festivali Başlıyor

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir’in Buca ilçesi, kentin en büyük yeme-içme ve eğlence festivaline ev sahipliği yapacak. Buca Belediyesi tarafından 16-17-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek “Buca Anadolu Lezzetleri Festivali”nde Anadolu’nun dört bir yanından 400 farklı lezzet tanıtılacak. Birbirinden ünlü şeflerle workshopların yapılacağı festivalde, Resul Dindar, Melike Şahin ve Onur Akın sahne alacak.

İzmir'in Buca ilçesi, kentin en büyük yeme-içme ve eğlence festivaline ev sahipliği yapacak. Buca Belediyesi tarafından 16-17-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek "Buca Anadolu Lezzetleri Festivali"nde Anadolu'nun dört bir yanından 400 farklı lezzet tanıtılacak. Birbirinden ünlü şeflerle workshopların yapılacağı festivalde, Resul Dindar, Melike Şahin ve Onur Akın sahne alacak.

Buca Belediyesi, Uğur Mumcu Caddesi eski Kaymakamlık binası karşısında düzenleyeceği "Buca Anadolu Lezzetleri"nde lezzet ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Festivalin açılış gününde Adanalı meşhur Kaburgacı Yaşar, açılışa özel 35 metrelik kebap şovu yapacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ ŞEFLERLE WORKSHOPLAR

Festival boyunca Anadolu mutfağından çok özel lezzetler, ziyaretçilere sunulacak ve birbirinden ünlü şeflerin katılımıyla düzenlenecek workshoplar katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Workshoplarda 16 Eylül Cuma günü Safanur Bol, 17 Eylül Cumartesi günü Eren Kaşıkçı ve Sahrap Soysal, 18 Eylül Pazar günü ise Caner Aydoğan ve Butik Pastacılar Derneği yer alacak.

RESUL DİNDAR, MELİKE ŞAHİN VE ONUR AKIN SAHNE ALACAK

Festivalde ayrıca 16 Eylül Cuma günü Resul Dindar, 17 Eylül Cumartesi Melike Şahin, 18 Eylül Pazar günü ise Onur Akın sahne alacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Melike Şahin Resul Dindar Eylül İzmir Yerel Haberler

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