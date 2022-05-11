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İzmir'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

ANKA - Abdullah Çelebi - Yerel
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İzmir'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

İzmir Valiliği, bugün öğlen saatlerinden itibaren Beydağ, Kiraz, Ödemiş ilçeleri ile çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını duyurdu.

BEYDAĞ, İZMİR (ANKA) - İzmir Valiliği, bugün öğlen saatlerinden itibaren Beydağ, Kiraz, Ödemiş ilçeleri ile çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını duyurdu.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin doğu kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.05.2022 çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren İzmir'in doğu kesimlerinde (Beydağ, Kiraz, Ödemiş ilçeleri ve çevresinde) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ANKA / Abdullah Çelebi - Yerel

İzmir Valiliği, Ödemiş, Beydağ, İzmir, Yerel, Haberler

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