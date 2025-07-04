İzmir'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor. Yeşil vatanımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA