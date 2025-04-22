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İzmir'de Zihinsel Engelli Çocuklara Özel 23 Nisan Kutlaması

İzmir'de Zihinsel Engelli Çocuklara Özel 23 Nisan Kutlaması
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Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte zihinsel engelli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner de etkinlikte yer alarak, çocukların coşkusuna ortak oldu.

İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan zihinsel engelli çocuklara özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleşti. Etkinlikte Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner de özel çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Bornova Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından zihinsel engelli çocuklara özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Akranları gibi bayram kutlamak isteyen çocuklar için düzenlenen etkinlik öncesi özel çocuklar, kursiyerler tarafından bayrama hazırlandı. Saç tasarımları, makyajları ve yüz boyamaları yapılan çocuklar, bayrama hazır oldu. Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal'ın da katıldığı etkinlikte özel çocuklar şiir ve şarkılarla 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Etkinlik sonunda Kaymakam Şahiner, çocuklara bileklik hediye ederken, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sonladı.

"Bu kutlama çok daha özel"

Programa katılarak çocukların coşkusuna ortak olan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "İlçemizde 275 kurumumuzda kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Ancak buradaki kutlama çok daha özel. Özel çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bilmesi, coşkusunu yaşaması, Cumhuriyetin faziletlerini anlaması çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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